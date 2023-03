Crisi alla Conerobus, incontro anche con Silvetti L’obiettivo è l’erogazione di fondi per gli stipendi

Crisi alla Conerobus, dopo il faccia a faccia con la sindaca Valeria Mancinelli e la candidata alle prossime elezioni comunali, Ida Simonella, i lavoratori ieri sera hanno incontrato il primo avversario dell’attuale assessore a bilancio e trasporti, Daniele Silvetti. Il candidato di centrodestra, dopo la presentazione delle sue liste sabato scorso all’auditorium dell’ex fiera della pesca, ha voluto sincerarsi della situazione all’interno della più grande azienda del trasporto pubblico locale marchigiano. Con lui Daniele Ballanti, conoscitore della realtà dei trasporti anconetani e membro della lista civica in appoggio a Silvetti.

Dall’incontro con la Mancinelli è emerso come la situazione finanziaria di Conerobus non sia delle migliori a causa della pandemia prima e del caro gasolio poi. Urge un intervento da parte del governo, come ha ribadito la sindaca e come gli stessi sindacati di categoria hanno capito: l’obiettivo è l’erogazione di fondi immediati attraverso un provvedimento nazionale entro giugno per scongiurare il mancato pagamento degli stipendi dei circa 400 dipendenti, in maggioranza autisti. I lavoratori avrebbero voluto parlare anche di altre questioni, ma la priorità resta il salvataggio aziendale. In secondo ordine vengono anche i temi dei rapporti tra dirigenza e personale, lo stato dei mezzi, l’uso dei filobus, i controlli dei titoli di viaggio, la condizione delle strade e così via. Temi al centro della discussione con i candidati di centrodestra, attualmente in minoranza in consiglio comunale.