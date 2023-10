"Crisi, Ariston porta investimenti in città"

"C’è un importante progetto di Ariston thermo per il reshoring di 100milioni di euro. Il gruppo riporta nelle Marche e in particolare a Fabriano rilevanti investimenti nel comparto termoidraulico delle caldaie". Così l’assessore regionale Goffredo Brandoni rispondendo a un’interrogazione di Antonio Mastrovincenzo (Pd) sulla crisi produttiva e occupazionale del Fabrianese "dove si sta registrando una riduzione significativa deli ordini e un maggiore, importante ricorso a cassa integrazione " ha evidenziato il consigliere democrat. Brandoni non ha nascosto le difficoltà e le preoccupazioni e ha assicurato la presa in carico del nodo in collaborazione con il governo nazionale. "Questa area di crisi complessa è oggetto di un accordo di programma che è stato prorogato ma c’è stata una sola rilevante domanda di investimento con cento posti di lavoro – ha detto Brandoni –. C’è una certa difficoltà all’investimento in questa zona e per questo si sta lavorando all’efficientamento del collegamento stradale in particolare della superstrada Ss76". "Chiedevo se non ritenessero urgente sollecitare il Governo affinche attivi specifiche misure di politica industriale e di sostegno al settore ma non ho avuto alcuna risposta" replica Mastrovincenzo.