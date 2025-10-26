Crisi Asso, il Comune al fianco dell’azienda

Asso svolge per conto del Comune diversi servizi fondamentali, dal sociale a quelli culturali, passando per quelli turistici: per questo la giunta ha voluto incontrare cda e dipendenti al teatro ’La Nuova Fenice’ di Osimo, che l’azienda speciale gestisce.

"Siamo qui a mostrarvi la nostra vicinanza e disponibilità all’ascolto. Sappiamo che la Asso ha vissuto mesi molto complicati, con il bilancio in rosso che abbiamo risanato appena insediati – ha detto la sindaca Michela Glorio dal palco –. Lavoreremo per garantire al suo interno una organizzazione più efficiente possibile, perché solo in un ambiente positivo e nel quale ci si trova bene si può dare il massimo, e il vostro lavoro per Osimo è fondamentale. In questi primi cinque mesi di mandato non abbiamo avuto un attimo di respiro, abbiamo dovuto rincorrere tutte le emergenze da affrontare e le situazioni rimaste in sospeso dopo un anno, che voi in primis sapete bene essere stato molto difficile per Osimo".

L’assessore al Bilancio Mauro Pellegrini ha aggiunto: "Ho una delega molto delicata come quella al Bilancio, e per questo ho testato subito la grave situazione economica della Asso, con la necessità di riequilibrare i conti dopo il passivo 2024. E’ stato un passaggio a salvaguardia dei servizi e dell’azienda stessa". Il neo presidente del cda Asso Daniele Bernardini ha poi preso la parola: "Ringrazio la sindaca che mi ha scelto per questo incarico così importante, per me è un ritorno a casa. Ho accettato nonostante le difficoltà dell’azienda, non ho compiuto una scelta per la poltrona e l’indennità, che non c’è, ma per amore di Asso. Tutti i 230 lavoratori si impegnano ogni giorno nonostante un contratto che non è equiparabile a quello pubblico. Grande il lavoro per i 1400 pasti che ogni giorno preparano gli addetti alle mense scolastiche, per chi gestisce i nidi, con la sezione Primavera del Muzio Gallo che speriamo di estendere in altre strutture, fino a chi si occupa del teatro, del suo Ridotto".

Il grazie da Asso è arrivato "all’amministrazione comunale – ha chiuso il neo direttore Mauro Bassi –. per aver modificato proprio il disciplinare Comune-Asso, consentendoci di avere la certezza nel prossimo triennio del fondo comunale, che ci consentirà di chiudere sempre a pareggio il nostro bilancio. Un disavanzo per due anni di seguito ci avrebbe messo a rischio liquidazione". Ha poi preso la parola Paola Andreoni, assessora ai servizi sociali: "Voi siete il cuore caldo della nostra città. Ci sono situazioni che dovremo riprendere in mano su alcuni servizi, ma lo faremo condividendo gli obiettivi".

Silvia Santini