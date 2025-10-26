Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
Ancona
CronacaCrisi Asso, il Comune al fianco dell’azienda
26 ott 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
Crisi Asso, il Comune al fianco dell’azienda

Le parole della sindaca Michela Glorio: "Lavoreremo per garantire al suo interno un’organizzazione il più efficiente possibile"

La giunta Glorio al gran completo all’incontro dedicato ad Asso

Asso svolge per conto del Comune diversi servizi fondamentali, dal sociale a quelli culturali, passando per quelli turistici: per questo la giunta ha voluto incontrare cda e dipendenti al teatro ’La Nuova Fenice’ di Osimo, che l’azienda speciale gestisce.

"Siamo qui a mostrarvi la nostra vicinanza e disponibilità all’ascolto. Sappiamo che la Asso ha vissuto mesi molto complicati, con il bilancio in rosso che abbiamo risanato appena insediati – ha detto la sindaca Michela Glorio dal palco –. Lavoreremo per garantire al suo interno una organizzazione più efficiente possibile, perché solo in un ambiente positivo e nel quale ci si trova bene si può dare il massimo, e il vostro lavoro per Osimo è fondamentale. In questi primi cinque mesi di mandato non abbiamo avuto un attimo di respiro, abbiamo dovuto rincorrere tutte le emergenze da affrontare e le situazioni rimaste in sospeso dopo un anno, che voi in primis sapete bene essere stato molto difficile per Osimo".

L’assessore al Bilancio Mauro Pellegrini ha aggiunto: "Ho una delega molto delicata come quella al Bilancio, e per questo ho testato subito la grave situazione economica della Asso, con la necessità di riequilibrare i conti dopo il passivo 2024. E’ stato un passaggio a salvaguardia dei servizi e dell’azienda stessa". Il neo presidente del cda Asso Daniele Bernardini ha poi preso la parola: "Ringrazio la sindaca che mi ha scelto per questo incarico così importante, per me è un ritorno a casa. Ho accettato nonostante le difficoltà dell’azienda, non ho compiuto una scelta per la poltrona e l’indennità, che non c’è, ma per amore di Asso. Tutti i 230 lavoratori si impegnano ogni giorno nonostante un contratto che non è equiparabile a quello pubblico. Grande il lavoro per i 1400 pasti che ogni giorno preparano gli addetti alle mense scolastiche, per chi gestisce i nidi, con la sezione Primavera del Muzio Gallo che speriamo di estendere in altre strutture, fino a chi si occupa del teatro, del suo Ridotto".

Il grazie da Asso è arrivato "all’amministrazione comunale – ha chiuso il neo direttore Mauro Bassi –. per aver modificato proprio il disciplinare Comune-Asso, consentendoci di avere la certezza nel prossimo triennio del fondo comunale, che ci consentirà di chiudere sempre a pareggio il nostro bilancio. Un disavanzo per due anni di seguito ci avrebbe messo a rischio liquidazione". Ha poi preso la parola Paola Andreoni, assessora ai servizi sociali: "Voi siete il cuore caldo della nostra città. Ci sono situazioni che dovremo riprendere in mano su alcuni servizi, ma lo faremo condividendo gli obiettivi".

Silvia Santini

