Crisi Beko senza fine. Volumi in calo anche nei nuovi settori chiave

"Applicazione distorta e parziale del Piano Industriale 2025-27, parte integrante dell’accordo quadro del 14 aprile scorso sottoscritto al ministero alla presenza anche delle Istituzioni locali dei territori coinvolti dall’attività industriale di Beko Italia". La denuncia arriva dal coordinamento nazionale Fim-Fiom-Uilm-Uglm Beko Italy, con cui si evidenza che la politica intrapresa dal management di Beko in questi sei mesi "è indirizzata esclusivamente a realizzare il piano di saving attraverso le uscite dei dipendenti e la riduzione di risorse nell’organizzazione del lavoro e nell’attività di ricerca e sviluppo. Dalla firma dell’accordo – evidenziano i sindacati – l’azienda sta ritardando gravemente l’avvio degli investimenti previsti (pari a 300milioni). I volumi produttivi risultano in flessione anche in quei segmenti che avrebbero dovuto rappresentare il nuovo focus aziendale, e vi è il fondato timore che alcune lavorazioni possano essere trasferite, in tutto o in parte, in Polonia, mentre altre sembrano destinate a rimanere negli stabilimenti turchi". Le sigle denunciano pure "un modo scorretto di praticare la rotazione all’interno degli uffici, in particolare tra il personale impiegatizio". Di qui il pressing: "Si fissi la data al Mimit per l’incontro che il Ministero aveva assicurato entro la prima metà di novembre"