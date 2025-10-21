Crisi Conerobus, altra fumata nera: "Ora servono interventi strutturali"

Conerobus, la trattativa tra la dirigenza e le rappresentanze sindacali non fa passi in avanti. Ieri mattina si è svolto il terzo atto di un confronto che al momento sembra arenato e dunque le 8 ore di sciopero proclamato per il 20 novembre prossimo al momento restano confermate. In calendario ci sono altri due incontri fissati, il primo giovedì prossimo, 23 ottobre, e poi l’ultimo previsto la settimana successiva, il 30 ottobre, durante i quali il confronto proseguirà sul piano di risanamento e sulle possibili misure da adottare. Il dialogo tra le parti prosegue, ma di fatto non sta portando a nulla di concreto e il quadro complessivo continua a destare forte preoccupazione secondo i sindacati: "La politica scenda subito in campo e faccia la sua parte. Nel frattempo Conerobus ha confermato le linee del piano quinquennale 2025–2030, basato in larga parte sulla riduzione dei costi del personale, dichiarando 30 esuberi e proponendo di ricorrere al Fondo di solidarietà bilaterale per 66 lavoratori, con conseguente riduzione di orario e retribuzione. Restano ancora indefiniti i criteri di applicazione e le modalità operative della misura. Il piano prevede inoltre aumenti tariffari, razionalizzazione del servizio e il blocco del turnover per 54 uscite già previste, misure che rischiano di tradursi in un peggioramento del servizio per i cittadini e in un aggravio dei carichi di lavoro per il personale".

La posizione sindacale resta ferma sui punti già noti. Sindacati che continuano a mantenere una certa unitarietà, a parte l’Usb che non aderisce alle iniziative messe in campo invece dalle altre sigle presenti dentro Conerobus – Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl – e nei giorni scorsi ha polemizzato nei loro confronti: "Ormai non è più rinviabile un intervento strutturale stabile di sostegno al trasporto pubblico locale – spiegano i rappresentanti dei lavoratori – Senza risorse certe e continuative, ogni ipotesi di risanamento rischia di rimanere un esercizio teorico, incapace di garantire il futuro di Conerobus e la tutela dei lavoratori. Siamo convinti che il primo passo sia assicurare finanziamenti strutturali e regolari, adeguati ai reali costi di gestione e all’inflazione. Senza questo presupposto, ogni altra misura è destinata a fallire. Non è più accettabile operare con contratti di servizio fermi da anni e del tutto inadeguati rispetto ai costi reali di carburante, manutenzione e ricambi".

Infine l’affondo verso il mondo politico e istituzionale: "Servono risorse certe, strutturali e sufficienti, perché non possono essere i lavoratori e i cittadini a farsi carico delle inefficienze del sistema e delle mancate scelte politiche. Come sindacato abbiamo chiesto la settimana scorsa un incontro urgente al Presidente della Regione Marche, al Sindaco di Ancona, al Presidente della Provincia di Ancona oltre ai Soci di Conerobus ma ad oggi ancora nulla. Ribadiamo con forza alla Regione Marche e al Comune di Ancona e a tutti i soci di assumere un impegno concreto, scritto e vincolante, che consenta all’azienda di operare su basi solide e di pianificare il futuro del trasporto pubblico locale. Servono atti concreti".

Pierfrancesco Curzi