"Crisi Conerobus, certe polemiche non servono"

"Una parte politica rivendica la priorità dell’idea della ristrutturazione del servizio e critica l’azienda sulla paternità del progetto. Senza polemica, a noi di Conerobus appare poco interessante la discussione su ‘Chi l’ha detto per primo’. Interessa invece passare dall’idea al progetto tecnico e alla sua realizzazione, con l’unico obiettivo del bene della città". Il presidente di Conerobus interviene dopo le dichiarazioni rilasciate venerdì alla stampa da Daniele Ballanti, membro delle Liste Civiche e durante i mesi estivi consigliere del comune dentro l’azienda per affrontare l’emergenza dei tagli del servizio estivo. L’idea di rivoluzionare il servizio urbano con un percorso ad anello nei due sensi da piazza Ugo Bassi a piazza Cavour attraverso stazione, Passetto e galleria del Risorgimento, annunciata martedì dal direttore generale Paride Gasparini è un progetto rivendicato dallo stesso Ballanti: "Per lo sviluppo di questo progetto di ristrutturazione della rete del Tpl urbano – aggiunge D’Angelo – Conerobus metterà in campo le proprie competenze tecniche interne. Siamo interessati a contributi, proposte e suggerimenti di tutti, a partire da lavoratori e loro rappresentanti fino a tutti i portatori di interesse. Il servizio, vecchio di vent’anni, non risponde più alle esigenze di mobilità di una città che è cambiata e si sviluppa dinamicamente. Occorre adeguare le linee, i percorsi e gli orari".