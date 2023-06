Crisi Conerobus Papaveri finisce nel mirino

Conerobus e il suo futuro. Un nodo centrale per la nuova amministrazione comunale. Soprattutto una spina nel fianco alla luce della difficile situazione nella quale si trova la società di trasporto pubblico gravata da un buco milionario. Per affrontare la questione, come sta accadendo anche su altri fronti, il sindaco Daniele Silvetti ha voluto ascoltare prima di tutto i rappresentanti dei lavoratori e anche chi è alla guida dell’azienda. Nel summit di ieri mattina i sindacati hanno esposto una lunga serie di criticità, mentre nel pomeriggio il primo cittadino si è confrontato con il presidente e ad di Conerobus Muzio Papaveri. Quest’ultimo incontro viene definito "schietto", con le due parti che senza troppi convenevoli hanno detto quello che pensavano.

L’amministrazione comunale è partita dal primo dato di fatto: il buco da 4,5 milioni di euro al 31 dicembre dello scorso anno. Un fardello non di poco conto ma per il quale c’è già un’ipotesi di lavoro: ridurre il capitale sociale per diminuire le perdite. Un’operazione che verrà eventualmente portata a termine quando si conosceranno i numeri consolidati relativi alla fine di giugno. E anche in questo caso sarebbero dolori. Perchè l’azienda ha accumulato dal primo gennaio a oggi altri 2,5 milioni di perdite. E arriviamo a sette milioni. Ma in questi giorni sono pronti ad arrivare nelle casse 1,5 milioni della ripartizione dei fondi regionali che abbasserebbero il monte debitorio. Non ci sarebbero, invece, problemi di liquidità almeno fino a settembre, quando comunque entrerebbero altre somme relative ad esempio agli abbonamenti per le scuole.

Insomma, una vita al limite che non va a genio al primo cittadino Daniele Silvetti che ha messo sul piatto una serie di questioni a partire dal problema dell’evasione che si è registrata in termini di biglietti acquistati rispetto alle persone che utilizzano i bus, e poi l’adeguamento del corrispettivo chilometrico per il servizio extraurbano fino ad arrivare a una serie di spese sostenute da Conerobus tra straordinari ed esternalizzazioni. "Una situazione non semplice – dice Silvetti – che affronteremo anche con i soci. Quello di oggi (ieri, ndr) è stato il primo passaggio anche se il tempo a disposizione non è molto. Dovremo in breve tempo assumere delle decisioni per garantire la piena sopravvivenza dell’azienda di trasporto che è fondamentale per la città".

I sindacati, dal canto loro, hanno in qualche modo peggiorato lo scenario. "Con Conerobus sembra di vedere quanto accaduto alla vecchia Aerdorica – dicono – un socio pubblico che non controlla nulla e che ha messo alla guida una persona che aveva poca dimestichezza con questo tipo di attività. Sappiamo come è andata a finire per Aerdorica che poi è stata privatizzata e non vorremmo che adesso accadesse la stessa cosa con Conerobus. Siamo per il servizio pubblico e lo difenderemo fino alla fine. Occorre una governance forte e un piano industriale che vada a caccia degli utenti rivedendo semmai la rete. Conerobus ha poco tempo. Non dobbiamo dimenticare che nel 2026 ci sarà la gara e, con la situazione attuale, perderebbe sicuramente il servizio. Per questo chiediamo interventi forti all’amministrazione comunale".

a. q.