Crisi Conerobus, rotte le trattative. Verso lo sciopero, rischio tagli

Crisi Conerobus, la mediazione in prefettura tra azienda e sindacati finisce male e la quasi totalità delle sigle rompono il tavolo e si preparano a proclamare lo sciopero del Trasporto pubblico locale. Organizzazioni di categoria e rappresentanze sindacali unitarie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal (il tavolo regionale di cui non fanno parte Usb e adesso anche Ugl) hanno detto no alla bozza di piano industriale presentata dal Cd’A di Conerobus. All’incontro, organizzato dopo l’avvio delle procedure di raffreddamento, oltre al presidente di Conerobus, Italo D’Angelo e al Direttore generale Paride Gasparini, era presente anche il vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, in rappresentanza del comune dorico, socio di maggioranza col 41%: "Si va avanti con lo sciopero dopo il nulla di fatto in prefettura _ affermano i coordinatori delle sigle sindacali _. Troppe le criticità che gravano sul trasporto pubblico locale. Nonostante i ripetuti annunci, un piano industriale concreto e condiviso continua a non essere presentato. Anche oggi non è stata fornita alcuna documentazione né si è avviata una reale discussione di merito con le parti sociali. La stessa società parla di un piano di risanamento e riorganizzazione che, a quanto emerge, potrebbe comportare gravi ricadute sul piano occupazionale e una riduzione dei servizi offerti alla cittadinanza. Come già accaduto nell’ultimo periodo, ci sono stati tagli del servizio penalizzando utenti e cittadini. Esprimiamo profonda preoccupazione per quanto riguarda il servizio scolastico che partirà tra 10 giorni con una profonda carenza di autobus. La difficile situazione economica non può essere affrontata con interventi sporadici e temporanei. Servono risorse strutturali e un adeguamento dei corrispettivi dei contratti di servizio ai livelli dell’inflazione, al fine di garantire stabilità al sistema e tutela per lavoratori e utenti. Di fronte alla persistente assenza di un dialogo costruttivo e di risposte concrete, l’incontro si è concluso con esito negativo". Amareggiato il presidente di Conerobus: "Ringrazio sua eccellenza il prefetto Valiante per aver tentato di ridurre la frattura tra le parti ponendosi come mediatore _ ha detto D’Angelo _. Il momento è delicato e difficile. Abbiamo proposto ai sindaci di rivedere la bozza e di tornare a confrontarci il 10 settembre prossimo e poi di nuovo in prefettura il 15, ma non hanno accettato. Quella bozza la presenteremo solo all’Usb che ha accettato il confronto".