Crisi Conerobus, il piano è rigettato: si pensa anche a uno stop di 24 ore

Ancona, 15 ottobre 2025 – Crisi Conerobus, l’assemblea dei lavoratori lunedì sera ha dato ampio mandato ai loro rappresentanti sindacali – territoriali e rsu – di procedere con la proclamazione del secondo sciopero. Almeno un quarto dei dipendenti di Conerobus ha preso parte ai lavori e dopo la presentazione dell’esito del secondo incontro con l’azienda, nella stessa mattinata di lunedì, si è proceduto alla votazione per alzata di mano. Nessun passo indietro, lo sciopero (che sarà di 8 ore e in caso di mancato accordo successivo si passa al terzo step con uno stato di agitazione di 24 ore da fissare presumibilmente per gennaio 2026) sarà quindi a novembre, come anticipato ieri dal Carlino: la data scelta potrebbe essere quella del 20 novembre.

Nel frattempo la mediazione tra il Consiglio d’Amministrazione e i sindacati andrà avanti con i prossimi due incontri calendarizzati per lunedì 13 e lunedì 20 ottobre; non è detto che al termine degli incontri lo sciopero venga confermato, a stabilirlo saranno di nuovo i lavoratori sempre riuniti in assemblea. Resta da capire cosa potrebbe cambiare in queste due settimane rispetto alla presentazione di alcuni documenti che non hanno assolutamente convinto le organizzazioni sindacali a fare un passo indietro, tutt’altro. Il pacchetto di esuberi e il ricorso, tra l’altro non scontato, al Fondo di solidarietà bilaterale (che consente una riduzione della spesa dei singoli stipendi di circa l’80%), non sono misure sufficienti per scongiurare lo stato di agitazione.

I sindacati – per la prima volta dopo lungo tempo tutti uniti, da destra a sinistra – rigettano un piano in cui a fare i sacrifici siano soltanto i lavoratori e, di riflesso, l’utenza, fortemente penalizzata da un anno a questa parte; al tempo stesso chiedono che soprattutto la politica si assuma le sue responsabilità, pagando puntualmente il costo dei servizi richiesti, adeguando il costo dei titoli di viaggio e soprattutto chiedendo a gran voce di aumentare i corrispettivi chilometrici. Con le misure adottate e da adottare in questo periodo, Conerobus conta di risparmiare circa 2,7 milioni di euro, a fronte di una chiusura del bilancio (a quando?) con un passivo superiore ai 4 milioni di euro. Da dove arrivano quei soldi? Una parte dal taglio del servizio urbano dell’11% delle corse che porterà un risparmio di circa 1,2 milioni di euro, il resto dalla manovra del Fondo di solidarietà bilaterale, ripetiamo, sempre che la mossa sia consentita.

Ieri, intanto, Conerobus ha comunicato alcune modifiche di alcune corse legate al trasporto urbano. Potenziamento pomeridiano della linea 10, con aggiunta di una corsa alle ore 16:40 e spostamento di 5 minuti di una corsa esistente alle ore 17, per evitare il sovraffollamento delle linee 1/4 e extraurbana C in Piazza Kennedy e della linea 6 in concomitanza con l’uscita scolastica con una corsa aggiuntiva; inserimento di un veicolo di maggiore capienza sulla linea extraurbana C in modo da offrire più posti nel tragitto piazza Cavour–stazione centrale; posticipo del riservato ITIS Torrette per Marina di Montemarciano dalle ore 13:35 alle ore 13:45 come richiesto da un gruppo di genitori.