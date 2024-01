"Crisi del bianco, l’occupazione a rischio"

Crisi del bianco e nuovo rischio occupazionale per il Fabrianese, consiglieri regionali di minoranza all’attacco della giunta Acquaroli e in pressing sul governo Meloni. "L’allarme rilanciato ieri dalla Fiom Cgil sulla difficile situazione del settore elettrodomestico – sottolinea Antonio Mastrovincenzo, vicepresidente della commissione consiliare Sviluppo Economico - è ormai l’ennesimo delle organizzazioni sindacali: sono però tutti rimasti purtroppo inascoltati. A settembre avevo presentato un’interrogazione chiedendo tra l’altro alla Giunta regionale di mettere in campo interventi adeguati per fronteggiare le gravi criticità del settore e sollecitare il Governo ad attivare al più presto misure di politica industriale e di sostegno per il distretto del bianco. La risposta dell’assessore Goffredo Brandoni in aula era stata molto poco convincente e infatti, a distanza di mesi, è tutto incredibilmente rimasto fermo. Credo che davanti alla realtà che indica la perdita di oltre mezzo milione di ore di lavoro (per gli stabilimenti del fabrianese nel 2023, secondo quanto denunciato dalla Fiom, ndr) e cali costanti di fatturato e guadagni da parte delle imprese, non si possa rimanere immobili. Quella dell’elettrodomestico – rimarca - è un’industria che attiva connessioni virtuose nella ricerca e nell’innovazione con altre filiere produttive e con il sistema della ricerca. Il governo Meloni sta dimostrando invece una totale mancanza di visione strategica per le politiche di settore e una complessiva carenza di politiche industriali".

Poi l’appello: "Il Ministero convochi al più presto il tavolo richiesto da mesi dalle organizzazioni sindacali e dal Pd. La Giunta Acquaroli si risvegli dal torpore ed esca dall’immobilismo, sollecitando il Governo amico a dare risposte concrete a imprese e lavoratori".

In particolare a preoccupare è il passaggio ai turchi della Whirlpool. E’ atteso per aprile il closing dell’operazione che porterà alla nascita di una nuova società che vedrà la presenza del gruppo turco Arçelik con una quota del 75% e della stessa multinazionale americana con il 25%. Secondo l’accordo, Whirlpool trasferirà il business europeo dei grandi elettrodomestici con i 7 stabilimenti e tutta la forza lavoro. Arcelik conferirà due stabilimenti produttivi rumeni. La transazione si sarebbe dovuta concludere nella seconda metà del 2023, successivamente alla valutazione sulle norme in materia di antitrust. Dopo il via libera della Commissione Europea, l’autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha iniziato un’indagine approfondita di fase 2. Di qui lo slittamento del closing ad aprile prossimo.

Sara Ferreri