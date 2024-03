Crisi del bianco, obiettivo evitare altri esuberi. Electrolux conferma gli investimenti su Cerreto

Volumi in netto calo per Cerreto d’Esi ma con una previsione al rialzo e il mantenimento dei livelli di investimento. E’ quanto è emerso ieri al tavolo ministeriale dedicato a Electrolux che per lo stabilimento di Cerreto d’Esi ha pronti 18 esuberi. La multinazionale svedese ha confermato gli investimenti negli stabilimenti italiani volti a recuperare i volumi. A oggi i lavoratori a Cerreto lavorano a sei ore invece che otto. I sindacati non nascondono le preoccupazioni. "Il mercato degli elettrodomestici in Europa, dopo un piccolo boom del 2021 che lo aveva portato a 98 milioni di unità, è entrato in una fase di pesante contrazione raggiungendo 80 milioni nel 2023, livello che dovrebbe confermarsi anche nel 2024 - spiegano i sindacati dopo l’incontro -. Electrolux, di conseguenza, ha perso volumi e redditività, con un Ebit passato dallo 8,1% del 2021 al 2,4% del 2023, e quindi ha intrapreso una strategia di rilancio. Secondo la multinazionale le principali azioni consistono in una grande attenzione rivolta alla qualità del prodotto, ma anche in una progressiva riduzione delle emissioni di Co2 nel ciclo produttivo, cosa che la multinazionale pensa possa valorizzare il brand, nonché in una forte riduzione dei costi, nel cui ambito si inscrive il piano globale di 3.000 esuberi".

Per Cerreto D’Esi gli investimenti erano di 3 milioni di euro sia per lo scorso anno che per l’attuale. Mentre i volumi sono calati da 130mila del 2021 a 97mila lo scorso anno, con una previsione al rialzo a 114mila entro l’anno". "Preservare i posti di lavoro – sottolinea Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento -, evitare ulteriori esuberi rispetto a quelli già annunciati e garantire il futuro delle fabbriche è una nostra priorità. Per perseguire questo obiettivo, che speriamo sia comune, c’è bisogno, oltre alla conferma degli investimenti già previsti e che sono un segnale di fiducia, della volontà da parte di Electrolux di confermare, se non incrementare, le previsioni di produzione". "La crisi del settore ha bisogno di politiche industriali di medio lungo termine – commenta Pierpaolo Pullini (Fiom) -. Durante questo incontro il governo ha preso atto e parlato di incentivi alla sostituzione degli elettrodomestici, uno strumento che va calibrato per tutelare il made in Italy. Speriamo sia un tavolo transitorio e auspichiamo una discussione al tavolo dell’elettrodomestico che speriamo sia riconvocato a breve".

sa. fe.