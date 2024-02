Crisi del bianco, oggi il tavolo al Ministero

Crisi del bianco, grandi aspettative tra sindacati e lavoratori per il tavolo ministeriale convocato per oggi, mentre nuovi stop produttivi tengono in ansia il Fabrianese. Fim, Fiom e Uilm hanno messo nero su bianco le richieste da sottoporre oggi al ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

"Lo stabilimento di Melano della Whirlpool – evidenziano dalla Fiom – è in cassaintegrazione da martedì scorso e riaprirà il 4 marzo. Lo stabilimento di Cerreto d’Esi dell’Electrolux si fermerà da oggi e fino al 4 marzo lavorerà solo due giorni. Ulteriori pesanti fermi produttivi sono previsti anche nel prossimo mese su tutto il territorio. Serve un confronto vero e di merito prima che i processi diventino irreversibili. Il tavolo di settore di domani (oggi, ndr) deve essere l’inizio di un percorso dove vengono prese in considerazione le proposte delle lavoratrici e dei lavoratori". Il coordinamento nazionale del comparto degli elettrodomestici di Fim, Fiom, Uilm si è riunito per preparare le richieste da sottoporre al ministro Urso.

"Stiamo assistendo – commentano dal coordinamento – a una crisi potenzialmente micidiale dovuta a una contemporanea dinamica di crescita dei costi di produzione e di calo della domanda. Le principali multinazionali presenti in Italia, Electrolux e Whirlpool, hanno reagito in modo differente, l’una investendo negli stabilimenti Italiani e l’altra cedendo le proprie attività europee ai Turchi della Arcelik, ma entrambe oggi affrontano drammatici problemi di sostenibilità e fanno ampio ricorso alla cassa integrazione. Anzi Electrolux ha dichiarato 370 esuberi (di cui 13 a Cerreto d’Esi, ndr). Per questi motivi chiederemo al Ministro Urso di avviare un confronto fra istituzioni, imprese e sindacati ed avanzeremo alcune proposte concrete: la convocazione di tavoli specifici per Electrolux, Whirlpool e altre imprese in difficoltà, l’utilizzo della Golden Power per tutto il settore, la riforma degli ammortizzatori sociali, eliminandone i vincoli di durata e riducendone i costi, l’adozione di una vera norma anti-delocalizzazione che aumenti le penali delle imprese che chiudono o licenziano unilateralmente. E la creazione di strumenti di ricambio generazionale, l’incentivazione della R&D specie nella domotica, nonché di nvestimenti necessari a riportare le produzioni in Italia, la riduzione delle accise sull’energia utilizzata nel processo produttivo. Spiegheremo al Governo che è in gioco la stessa sostenibilità della produzione di elettrodomestici in Italia e che per salvarla urgono misure assai incisive".

Sara Ferreri