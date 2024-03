"Crisi del bianco, siamo delusi dal governo"

Electrolux Italia, meno 48 giorni agli esuberi per i colletti bianchi. E’ previsto per martedì il prossimo incontro con i sindacati per trovare un accordo sulle uscite volontarie, per il momento 5 impiegati per la sede di Cerreto d’Esi, cui dovrebbero seguire le uscite di 13 operai.

"All’incontro di martedì in ministero – spiega Pierpaolo Pullini per la Fiom – ci aspettiamo risposte concrete dal governo. Un impegno concreto a sostenere il rilancio di una delle multinazionali più grandi che continuano a produrre elettrodomestici in Italia. L’ultimo incontro in ministero sulla crisi dell’elettrodomestico ci ha delusi: il tempo delle parole è ormai terminato. Siamo già in ritardo. Se non si interverrà subito, poi sarà come somministrare cure palliative al malato terminale. L’azienda ci ha comunicato che produrre a queste condizioni in Italia non è più sostenibile. Ci sono cali di marginalità che stando così le cose non porteranno molto lontano. Per Electrolux e per tutto il settore del bianco servono politiche industriali, investimenti pubblici a sostegno di quelli privati. Incentivi all’acquisto di prodotti made in Italy a chi garantisce l’occupazione in Italia e assume".

I licenziamenti Electrolux riguardano anche la sede di Cerreto d’Esi per ora ‘solo’ per 5 impiegati (ma sono stati dichiarati in esubero anche 13 operai) le sedi di Susegana (34 unità), Porcia (73), Pordenone (13), Forlì (38) e Solaro Milano (5). Ciò, viene spiegato dalla multinazionale svedese, alla luce del fatto che "il gruppo Electrolux sta affrontando significative perdite di volumi in un quadro di flessione del mercato europeo, sceso al di sotto di 80 milioni di unità complessive, ossia con una diminuzione di circa il 12% rispetto al periodo pre-pandemico".

"Continueremo a chiedere che lo stabilimento non venga impoverito di professionalità e funzioni e chiederemo di capire come si riposizioneranno gli stabilimenti" rimarca Pierpaolo Pullini. Sul fronte Whirlpool arrivato il via libera, ma provvisorio da parte dell’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati per l’operazione di fusione. Il parere definitivo in merito all’accordo tra Whirlpool e Arçelik che porterà alla nascita di una nuova società che vedrà la presenza del gruppo turco con una quota del 75% e della stessa multinazionale americana con il 25% è previsto entro il 26 marzo. Secondo l’accordo, Whirlpool trasferirà il business europeo dei grandi elettrodomestici con i 7 stabilimenti e tutti la forza lavoro. Arcelik conferirà due stabilimenti produttivi rumeni.

Sara Ferreri