Crisi del bianco, sigle compatte dal ministro: "Ma non possiamo mica aspettare il 2030"

"Realizzeremo un confronto con le autorità regionali e coi sindacati in merito alla vertenza Electrolux, che seguiamo con particolare attenzione. Lì potremo capire meglio come realizzare gli interventi a sostegno della produzione e del lavoro di questa importante azienda". È quanto ha riferito ieri il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ai sindacati sulla vertenza che a Cerreto d’Esi porta 13 esuberi, in occasione dell’insediamento del tavolo sugli elettrodomestici. "Diverso – ha aggiunto il ministro – il caso di Whirpool e all’acquisizione da parte di una multinazionale turca per cui a fronte di un’acquisizione di un soggetto estero abbiamo potuto esercitare la golden power con prescrizioni specifiche in merito al mantenimento degli stabilimenti italiani e dei livelli produttivi e occupazionali".

Fim, Fiom, Uilm hanno consegnato al ministro un documento che propone azioni di politica industriale "per salvaguardare e rilanciare il comparto, fra cui gli incentivi all’acquisto riservati alle apparecchiature prodotte dalle imprese che hanno un bilancio sociale positivo – evidenzia Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm – Speriamo che la convocazione odierna rappresenti il punto di partenza di un confronto di merito e soprattutto di misure concrete che aiutino un settore storico dell’industria italiana, votato all’esportazione, ma oggi fortemente a rischio a causa della tenaglia di costi crescenti e consumi in contrazione. La decisione senza precedenti di Whirlpool di cedere le attività europee ai Turchi della Arcelik, la dichiarazione di 370 esuberi di Electrolux, i cali della produzione e l’ampio ricorso alla cassa integrazione di tutto il settore attestano che sta accadendo qualcosa di strutturale e che l’Italia rischia di diventare una delle nazioni meno competitive d’Europa". Il prossimo incontro in ministero sarà per Electrolux il 12 marzo. "Usciamo da questo tavolo soltanto con la promessa di un percorso che dovrebbe culminare con un piano industriale complessivo nel 2030 – rimarca Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil – Abbiamo fatto notare che se aspettiamo il 2030 per mettere in campo un’azione concreta, corriamo il rischio di ritrovarci con l’elettrodomestico italiano in una condizione di malattia terminale non più curabile. Per salvare il settore serve subito una seria politica industriale che garantisca e tuteli stabilimenti e occupazione. Abbiamo chiesto delucidazioni al ministro su cosa intende con golden power sulla Whirlpool, a oggi sappiamo solo che arriveranno i turchi ma non in presenza di un accordo che preveda la tutela di stabilimenti e occupazione".