Crisi del lavoro, arriva Orlando. La vertenza Beko il 14 al Mimit

Martedì Andrea Orlando, già Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministro della Giustizia, sarà a Fabriano l’11 marzo per un confronto sulla situazione occupazionale del distretto industriale fabrianese e sulle sue prospettive di sviluppo. L’incontro pubblico si terrà alle 18 nella sala convegni del Palazzo del Podestà e sarà l’occasione per discutere delle difficoltà che sta vivendo l’industria italiana in un contesto geopolitico molto complesso nel quale le relazioni internazionali e la competizione tra sistemi produttivi stanno diventando sempre più aspre. I casi Fedrigoni e Beko che hanno interessato il territorio fabrianese rientrano in uno scenario che diventa più preoccupante se inquadrato dal punto di vista delle aree interne, soggette a tendenze di spopolamento e deindustrializzazione. Ad introdurre Orlando sarà il sindaco Daniela Ghergo, che in questi mesi ha seguito da vicino le vertenze industriali, partecipando in prima persona a tutti gli incontri nazionali e territoriali a difesa del lavoro e dell’occupazione. La vertenza Beko, dopo lo sciopero di due giorni fa, riapproderà sul tavolo del Mimit il 14. L’incontro con Orlando, organizzato dalla Coazione Democratica per Fabriano, è aperto al pubblico. Il giorno prima, lunedì, il sindaco accoglierà il ministro dello Sport Andrea Abodi per un incontro istituzionale dedicato alla situazione degli impianti sportivi della città, con focus particolare al PalaCesari, centro federale della Federazione Ginnastica italiana.