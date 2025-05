Crisi del mosciolo: "La pesca dal 15 giugno". Ma il saccheggio è iniziato

"Posticipare la pesca del mosciolo dal 15 maggio al 15 giugno, come misura straordinaria e temporanea". Questa è la richiesta che l’assemblea dei mosciolinari di Ancona e Portonovo formulato all’assessore alla Pesca della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, al termine dell’assemblea che si è svolta nel pomeriggio di ieri presso la sede della Servizi Integrati srl del porto di Ancona. "La decisione – prosegue il comunicato – è stata adottata non solo per motivi biologici, soprattutto per concedere alla Regione il tempo a fornire risposte concrete in merito alla situazione in atto". I mosciolinari, attraverso la loro portavoce Angelica Palumbo avevano espresso la necessità di avere notizie certe in merito ai risultati eventualmente raggiunti con il Masap dopo il loro primo incontro in Regione degli scorsi mesi. Sempre la portavoce nei giorni scorsi aveva detto al Carlino che "non si comprendeva il silenzio della Regione e dell’assessore a così pochi giorni dalla data di apertura della pesca. Una decisione che non può essere presa dai pescatori".

Nel corso dell’assemblea sono emerse chiaramente le richieste dei mosciolinari nell’avere risposte soprattutto per ciò che concerne "l’attivazione dei ristori per i pescatori coinvolti" nel caso di un fermo pesca e alla "dichiarazione dello stato di emergenza regionale, richiesta formalmente già da dicembre 2024 da tutti i pescatori con autorizzazione alla pesca dei mitili di Ancona e Portonovo". La Palumbo aveva comunicato che a dicembre del 2024 erano già stati consegnati alla Regione tutti i fatturati del 2023 e del 2024 facendo notare che la perdita è stata di oltre il 30% e in alcuni casi del 70%. I pescatori chiedono inoltre alla Regione che "in concomitanza con il rinvio, siano istallati immediatamente cartelli pubblici informativi in tutte le aree interessate per avvisare la cittadinanza che la pesca del mosciolo è vietata fino al 15 giugno, pena sanzione amministrativa e penale, come previsto dalla legge".

Un argomento questo molto sentito anche da Slow Food Ancona che ha creato il Presidio del mosciolo, che in più occasioni ha presentato la necessità di svolgere vere e proprie campagne informative per sensibilizzare la cittadinanza sulla fragilità che sta vivendo il mosciolo e sulla necessità di lasciar vivere i pochi superstiti oggetto di attento studio da parte della Politecnica e unici a poter garantire un futuro al mitilo molto caro agli anconetani. Anche lo staff scientifico della Politecnica ha espresso in più occasioni la necessità di informare la comunità sul rispetto delle aree di studio e sul divieto di pesca in esse attivo. Purtroppo risulta che pescatori amatoriali abbiano già iniziato a cercare le poche famiglie di mitili superstiti lungo la costa. Un prelievo deprecabile che rischia di danneggiare anche le piccole larve, il seme, ancora esistenti.

I pescatori in assemblea hanno affermato con convinzione che "abbiamo scelto la responsabilità e ci aspettiamo ora azioni concrete da parte delle istituzioni". I pescatori professionisti concludono il loro comunicato con un appello urgente rivolto all’assessore alla Pesca Antonini "affinché venga attivato con la massima urgenza un piano straordinario di interventi per sostenere economicamente i lavoratori e garantire il rispetto delle regole durante il periodo di fermo".