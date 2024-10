Crisi e lavoro, nubi nere anche su Electrolux

Nuove e dense nubi grigie si addensano sulle zone produttive del Fabrianese: dopo l’annuncio della chiusura della cartiera Fedrigoni a Rocchetta e il ridimensionamento del comparto F3 di Fabriano con 195 esuberi torna alla ribalta il caso Electrolux.

Sono stati richiesti contratti di solidarietà per un centinaio di operai e 85 dipendenti dello stabilimento di Cerreto D’Esi dove si producono cappe aspiranti di alta gamma.

Un eventuale utilizzo di questo ammortizzatore sociale, dopo le 22 settimane di cassa integrazione di questi ultimi anni, per scongiurare esuberi e, quindi, lavorare meno, per lavorare tutti. E’ una delle misure che la multinazionale svedese comunicherà oggi ai sindacati di categoria durante l’incontro programmato a Mestre (Venezia). Una proposta che deve essere ancora quantificata ma che la multinazionale avanzerà alle parti sociali a seguito della costante contrazione dei volumi produttivi che prosegue orami da 3 anni. "Il budget del 2024 si attestava intorno ai 115mila pezzi e per quest’anno non verrà raggiunto, con un ammanco di produzione di circa il 25%, dunque poco sopra gli 80mila pezzi – evidenzia Pierpaolo Pullini, componente della segreteria provinciale della Fiom e responsabile del distretto produttivo di Fabriano -. In questo contesto il ricorso al Contratto di solidarietà può costituire un elemento importante per la salvaguardia del sito, ammesso che ne siano garantiti tutti i principi, a cominciare dal fatto che il lavoro deve essere equamente distribuito tra tutte le persone e che non dovrà esserci alcuna forzatura nei confronti delle persone, come nell’implementazione delle riduzioni di costi che l’Electrolux ha dichiarato di dover effettuare" aggiunge ribadendo che si chiederà all’azienda di garantire per il sito di Cerreto D’Esi "i principali investimenti soprattutto in nuovi prodotti, 2,4 milioni di euro, per poter essere in grado di conquistare quote di mercato e clienti, sia in questo momento di contrazione che nella fase in cui ci sarà una ripresa delle vendite".

Per le cartiere invece si resta con il fiato sospeso in attesa dell’incontro tra vertici del gruppo Fedrigoni e sindacati che si terrà giovedì della prossima settimana. Le maestranze sono al lavoro anche se permane lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari. "Siamo in attesa – conferma il sindaco Daniela Ghergo – e abbiamo appena appreso che venerdì mattina il governo risponderà in aula all’interpellanza urgente sul caso Fedrigoni presentata dai parlamentari Irene Manzi e Augusto Curti".

Sara Ferreri