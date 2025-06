Crisi economica: puntare sulle micro imprese

La città per decenni ha rappresentato il polo più forte dell’intera economia marchigiana con una significativa proiezione internazionale ma quella stagione si è in parte conclusa. Le vertenze Beko e Fedrigoni sono l’esempio di una crisi che ha segnato il territorio. Secondo l’amministrazione comunale oggi occorre far riemergere e valorizzare le risorse identitarie che, seppur assopite, sarebbero presenti nel territorio. Il documento strategico "Destinazione Fabriano. Posizionamento e strategie per uno sviluppo di territorio", elaborato da Nomisma per conto del Comune, rappresenta uno strumento di analisi e proposta nato con l’obiettivo di affrontare in modo consapevole le sfide socio-economiche del presente e del prossimo futuro.

Frutto di un percorso di ascolto diffuso e di confronto con esperti, enti, imprese e rappresentanti della comunità locale, il documento individua i principali gap del territorio e propone una visione di sviluppo integrato su scala urbana e intercomunale. Secondo l’analisi, la micro-manifattura rappresenta un’opportunità per rinnovare il tessuto produttivo locale, valorizzando l’innovazione e il saper fare artigianale attraverso progettualità concrete. In primis la riconversione dell’ex Siva che prevede la rifunzionalizzazione di un immobile strategico da oltre seimila metri quadrati, attualmente in stato di degrado, per trasformarlo in un centro di innovazione legato alla ricerca, alla formazione e alla tecnologia. Poi il Longevity hub sarà recuperato per diventare un centro multifunzionale dedicato alla "Silver economy" e all’assistenza sociosanitaria per persone fragili. La recente proposta di variante urbanistica rappresenta il più grande intervento di pianificazione per il Comune dal prg del 1990: punta a creare un contesto favorevole all’attrazione di investimenti e al rilancio della micro-manifattura, attraverso una riorganizzazione delle aree industriali basata su una migliore logistica e viabilità.

La riconversione delle ex Cartiere Miliani poi vuole trasformare il sito in un nuovo Museo della Carta e della Filigrana, ampliando l’attuale offerta museale e integrando tematiche legate alla grafica, alla carta del futuro e alle imprese culturali creative. L’utilizzo temporaneo dell’ex cinema Montini mira alla sua valorizzazione come centro culturale e aggregativo. Un bando pubblico selezionerà gestori temporanei che, in sei mesi, garantiranno una programmazione culturale per individuare la riconversione più adatta con un investimento stimato di 100mila euro. Non da ultimo la Pedemontana delle Marche: il Comune pensa all’organizzazione di un’azione di lobbying per accelerare realizzazione dell’ultimo tratto Fabriano-Sassoferrato, coinvolgendo imprenditori locali penalizzati dalla scarsa infrastrutturazione.