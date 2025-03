Crisi epilettica a 15 mesi, i carabinieri lo salvano

I carabinieri della Sezione Radiomobile ha soccorso in via Isonzo una donna che, in strada, teneva in braccio il figlio di 15 mesi ed era disperata. Il bambino, infatti, era incosciente e respirava a fatica. Dopo aver calmato la donna, hanno provato a svegliare l’infante, che appariva cianotico, e ad agevolargli la respirazione allentando la chiusura della tutina, senza ottenere però il risultato sperato. A quel punto, considerato che sul posto non era ancora sopraggiunta l’ambulanza chiamata, hanno deciso di accompagnare la donna e il bimbo al vicino ospedale Salesi. Il rapido intervento ha così consentito di affidare in tempo il bimbo alle cure dei medici, che l’hanno immediatamente stabilizzato. Molto probabilmente aveva un forte crisi epilettica.