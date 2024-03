Crisi, in forte calo il numero di imprese La Cna di zona Sud di Ancona ha discusso con gli assessori Glorio, Foria e il vicesindaco Pighetti il preoccupante calo delle imprese, in particolare delle partite Iva, nella Valmusone negli ultimi 10 anni. Castelfidardo registra una diminuzione del 7,10% rispetto al 2014, mentre Loreto ha perso 106 imprese in un decennio, ma solo 27 rispetto al 2022.