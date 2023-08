Crisi industriale a Fabriano: Fim Cisl lancia l'allarme su crollo ordini e futuro incerto

"No alle fabbriche di cassa integrazione". L’allarme alle istituzioni per il territorio fabrianese arriva dalla Cisl. "Qui si sta affrontando - spiega Giampiero Santoni, segretario regionale Fim Cisl - una sfida critica nel settore elettrodomestico e industriale, con gravi implicazioni sull’occupazione e sull’economia locale. Le grandi aziende locali stanno affrontando una riduzione significativa degli ordini, con cali dal 20% al 40% rispetto al 2022, anno che aveva già sperimentato una flessione media del 15%. La prolungata utilizzazione della cassa integrazione ordinaria è diventata una realtà preoccupante che pesa fortemente sul potere d’acquisto dei dipendenti e delle loro famiglie, già gravemente colpite. L’elettrodomestico subisce una contrazione della domanda causata dall’aumento dell’inflazione, dai tassi d’interesse crescenti e dall’instabilità del mercato post Covid. Ciò non promette una ripresa dei volumi e del fatturato nei prossimi 12 mesi. A complicare ulteriormente la situazione – aggiunge Santoni - le incertezze legate alle decisioni strategiche a livello nazionale ed europeo riguardo all’utilizzo delle energie. Una mancanza di chiarezza per gli acquirenti e gli investitori in tutta l’area Emea che influenza negativamente i mercati. Le piccole aziende che compongono l’indotto risentono pesantemente di questa situazione. L’uso massiccio di ammortizzatori sociali sta diventando insostenibile a causa dei costi crescenti, mettendo in pericolo la loro stessa sopravvivenza".

Insomma una ‘tempesta perfetta’ che rischia di spazzare via o comunque impattare fortemente su un territorio e un settore già compromessi dalle grandi crisi aziendali. "Nelle prossime settimane - rimarca Santoni - si prevedono importanti movimenti di cessioni aziendali e cambiamenti strategici, con aziende come Whirlpool ed Electrolux coinvolte. In particolare alla Whirlpool, nello specifico il sito di Melano con 500 addetti, dove da oltre un anno è ripresa la cassa integrazione, la produzione si è ridotta del 4045% e rischia di lavorare solo una settimana a settembre. La parte impiegatizia che occupa altrettanti addetti non è da meno, anche se fino ad oggi non è intervenuta la cassa integrazione si è fatto comunque un grande uso delle ferie forzate che hanno ridotto notevolmente l’attività lavorativa. A tutto ciò si aggiungono le preoccupazioni per il prossimo passaggio alla nuova società al 75% in mano alla turca Arçelik che potrebbe aprire scenari sicuramente complicati".