Crisi industriale, proposta di Ghergo:: "Una conferenza per lo sviluppo"

"Fabriano pone una vertenza nazionale su come rilanciare un distretto industriale di rango internazionale. Servono misure che incentivino l’impresa e l’occupazione, come l’estensione della decontribuzione a tutto il cratere sismico. Servono istruzione e formazione per la riconversione dei lavoratori e l’aggiornamento delle competenze". Così il sindaco Daniela Ghergo che, dopo due giorni di mobilitazione dei lavoratori davanti la sede Beko prima e in pieno centro per lo sciopero generale poi, lancia la proposta. "Fabriano si candida a ospitare insieme alle istituzioni nazionali e regionali, alle forze imprenditoriali e sociali, una conferenza per lo sviluppo che possa aiutarci e aiutare le Marche a rimettersi sul cammino di uno sviluppo industriale in collegamento con le aree più avanzate del Paese. Noi il diritto al lavoro ce lo siamo conquistato: siamo stati il distretto industriale leader italiano nella produzione degli elettrodomestici e della carta. Sappiamo cosa significa una crisi industriale devastante: l’abbiamo vissuta nel 2008 con l’Antonio Merloni che ha trascinato nel baratro migliaia di lavoratori, e pure cosa significa una crisi gestita male, in modo miope, ancorata solo agli ammortizzatori sociali che non danno alcun futuro. Non possiamo diventare prede di un capitalismo senza volto, senza morale, di multinazionali che arrivano per garantirsi solo quote di mercato senza essere interessate alla produzione che crea valore e ricchezza sui territori. Abbiamo la responsabilità – conclude - di gestire questo momento cruciale per la nostra storia senza che nessuno sia lasciato indietro".