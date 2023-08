Crisi ipoglicemica a Numana: paura per una turista tedesca

Crisi ipoglicemica in spiaggia a Numana, paura per una giovane turista di nazionalità tedesca. Involontaria protagonista una ragazza di 16 anni che ha accusato un malore che ha richiesyto un delicato intervento di soccorso da parte dell’idroambulanza della Croce Rossa e di altri equipaggi da terra. L’episodio è successo nella tarda mattinata di ieri a Numana, per la precisione alla spiaggia del Frate, una delle splendide calette che puntellano la costa del Conero, nei pressi del ristorante Gigli. Per questo motivo non è stato semplice recuperare la ragazza dovendo attivare i soccorsi via mare. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la 16enne tedesca era diabetica e la crisi ipoglicemica innescata e favorita anche dal gran caldo ha fatto il resto. La giovane straniera ha perso i sensi e poi si è ripresa solo in parte una volta arrivati i soccorsi per recuperarla, anche a causa di una glicemia molto bassa. Una volta caricata a bordo dell’idroambulanza la turista tedesca è stata trasferita d’urgenza al porto di Numana dove, ad attendere la paziente, c’erano i sanitari dell’automedica di Osimo e di un’ambulanza di Sirolo. Immediato a quel punto il trasferimento al pronto soccorso di Torrette. La 16enne non era in pericolo di vita.