Crisi Jesina, oggi c’è il Montefano. I leoncelli vanno a caccia di punti

L’Osimana si rimette in marcia in campionato. Al Diana sarà battaglia in campo e gemellaggio in gradinata, visto che arriva il Tolentino per una partita con in palio punti playoff. L’Osimana, dove non mancano gli acciaccati, cercherà di proseguire la striscia positiva culminata col successo di domenica a Montegranaro. Voglia di vittoria anche per il Castelfidardo, che scende sul campo del Monturano (si giocherà a Campiglione di Fermo), anche se la squadra di Giuliodori troverà di fronte un avversario affamato di punti salvezza che cercherà di sfruttare il fattore campo come ha fatto nell’ultima sfida, quando ha rifilato quattro gol alla Sangiustese Vp. Torna a giocare al Carotti la Jesina, che non potrà continuare a sbagliare dopo un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite che hanno scaldato la tifoseria con tanto di chiarimento domenica dopo il pesante ko sul campo della Sangiustese Vp e comunicato social di ieri degli ultras che contestano l’operato di società, in particolare del ds Amici. Giorni agitati in casa dei leoncelli, che oggi, orfana dello squalificato Belkad, andranno all’assalto del Montefano. Eccellenza, 7^ giornata ritorno. Oggi (ore 15): Chiesanuova-Atletico Azzurra Colli, Civitanovese-Montegranaro, Jesina-Montefano, Urbino-Sangiustese Vp, Monturano-Castelfidardo (14:30), Osimana-Tolentino, Maceratese-K Sport Montecchio Gallo, Urbania-Montegiorgio. Classifica: Civitanovese 39; Montecchio G.36; Montefano 35; Chiesanuova e Montegranaro 33; Urbino 32; Castelfidardo e Osimana 31; Maceratese 30; Urbania 29; Tolentino 28; Jesina 27; Montegiorgio 17; Sangiustese e Monturano 15; A.A. Colli 11.