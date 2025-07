La grande crisi del mosciolo. Sorpresa, si torna a pescare. “Ma per la scienza è un errore”

Ancona, 1 luglio 2025 – Da domani la pesca del mosciolo selvatico di Ancona e Portonovo sarà riaperta. A stabilirlo la Consulta regionale della Pesca convocata appositamente dall’assessore regionale Antonini che ha trasmesso la richiesta alla Capitaneria di Porto che emetterà l’ordinanza. Aperta a professionisti e amatoriali che dovranno comunque rispettare i criteri stabiliti per la raccolta come quello delle misure, il mitilo non può essere inferiore a 5 centimetri per tutti e il quantitativo per gli amatoriali che non può superare i 3 chili al giorno. “La Consulta – ha detto al Carlino l’assessore Antonini – ha chiesto all’unanimità alla Capitaneria di aprire la pesca. I pescatori si sono assunti la responsabilità di prelevare il prodotto selezionandolo con attenzione senza mettere a rischio la produzione futura dello stesso essendo loro stessi interessati direttamente al mantenimento del mosciolo per i prossimi anni”.

I mosciolinari hanno incontrato, dietro loro espressa richiesta, l’assessore Antonini prima dell’inizio dei lavori della Consulta. Un incontro nel corso del quale i pescatori hanno espresso la volontà di tornare a pescare perché come detto al Carlino dalla loro portavoce “non è la pesca a far morire i moscioli ma l’innalzamento delle temperature e le altre calamità legate ai cambiamenti climatici. Il mosciolo è come un frutto dell’albero, se lo si raccoglie il prossimo anno ce ne saranno ancora, se lo si lascia sul ramo imputridisce e cade a terra”.

Intanto a Portonovo, in occasione della cerimonia della Bandiera Blu, il sindaco Silvetti appresa con stupore la notizia si è subito attivato per conoscere dall’assessore Antonini cosa abbia portato la Consulta a questa decisione. Presente anche il prof Francesco Regoli, direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente della Politecnica: “Potrebbero esserci motivazioni legate all’assenza dei ristori – ha detto al Carlino – e su questo sono scelte e motivazioni diverse. Scientificamente parlando tutte le evidenze che abbiamo ci danno una risorsa in grave sofferenza per la quale sarebbe stato opportuno mantenere una chiusura. Ammesso e non concesso che ci siano poi quantità sufficienti di pescabile. Come sempre l’aspetto scientifico e quello di gestione seguono principi diversi. Alla base ci saranno motivazioni che non sono di natura scientifica”.

L’assessore Antonini, che aveva a suo tempo chiesto al Masaf i ristori per i pescatori si è impegnato personalmente per trovare i fondi regionali da destinare alla categoria. La Regione non resterà con le mani in mano e come detto dall’assessore “preparerà un bando da 300mila euro per i pescatori di moscioli a parziale ristoro per la riduzione del fatturato”.

Ricordiamo che proprio anche dietro alla richiesta della Regione Marche il MASAF ha emesso due bandi di 5 milioni per le imprese di pesca di Marche, Abruzzo e Puglia che hanno subito una contrazione del fatturato del 30% nel 2024 e 5 milioni per il 2025. Al momento però, non c’è la certezza che i mosciolinari potranno accedere a questi ristori per il fatto che i decreti prevedono i compensi per le imprese acquicole quelle cioè che allevano le cozze e non chi pesca sugli scogli. Un criterio che potrebbe essere modificato, allargandolo anche ai mosciolinari, in fase di determinazione dei bandi che al momento sono in preparazione. “Siamo soddisfatti a metà – afferma la Palumbo – Ok per l’accoglimento di riaprire la pesca ma 300mila euro significa meno di 10mila euro a ditta, poi una tantum. Non prendiamo favorevolmente il decreto del ministero così com’è attualmente perché non ci comprende. Dovrebbe essere modificato con i bandi”.