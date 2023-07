Cristian Scassellati, doppio campione europeo di pattinaggio, il sindaco Ghergo esulta a Fabriano

"Grandissima impresa per il nostro atleta fabrianese Cristian Scassellati che si laurea per il secondo anno consecutivo campione europeo di pattinaggio, in Francia". Così, entusiasta il sindaco Daniela Ghergo: "Sono emozionatissima per la vittoria di Cristian a lui vanno le mie congratulazioni e quelle di tutta la città per aver conquistato ancora una volta un risultato prestigioso che ci riempie di orgoglio. Cristian ti aspettiamo a Fabriano per festeggiarti per le immense soddisfazioni che ci stai regalando".