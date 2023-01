Cristicchi e Amara e il loro "Concerto mistico per Battiato"

‘Torneremo ancora - concerto mistico per Battiato’. Non ha bisogno di troppe spiegazioni il titolo del concerto che Simone Cristicchi, accompagnato da Amara, proporrà il 21 maggio al Teatro La Fenice di Senigallia. Ma in sintesi si può dire che il progetto è ispirato al repertorio mistico del grande cantautore e compositore siciliano, e che Cristicchi e Amara si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. E’ un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. "Ospitare a Senigallia l’unica tappa marchigiana del concerto di Cristicchi – dice il sindaco Massimo Olivetti – rappresenta per noi motivo di orgoglio e prestigio. Sempre più la collaborazione con Amat alimenta la stagione degli appuntamenti alla Fenice, ricca di eventi unici. Cristicchi, uno dei maggiori esponenti del cantautorato italiano, si inserisce perfettamente in una stagione di alto livello".