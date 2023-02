Cristina Amicucci candidata sindaco

Ora è ufficiale: il candidato alla carica di sindaco della lista civica Chiaravalle Domani è la vicesindaco uscente Cristina Amicucci, tenterà di portare avanti quanto avviato dalla giunta guidata da Damiano Costantini. "La scelta – spiegano da Chiaravalle Domani – è il risultato di un confronto tra tutti i sostenitori dell’attuale Amministrazione, a cominciare dai consiglieri e dagli assessori, passando per gli iscritti all’associazione Chiaravalle Domani e per i moltissimi sostenitori. Cristina Amicucci è assessore con delega alle politiche per la persona fin dal primo mandato della Giunta Costantini, a partire dal 2013. In questi dieci anni ha lavorato costantemente a fianco degli uffici comunali occupandosi di tanti progetti, come il Caffè Alzheimer, il laboratorio per dsa (disturbi specifici dell’apprendimento), il sostegno agli anziani soli e la dispensa alimentare. Ma, al di là dei progetti speciali, il successo più importante di Cristina è quello di aver garantito in ogni momento, anche nei mesi difficilissimi del lockdown, la vicinanza delle istituzioni a tutti coloro che hanno vissuto difficoltà di qualunque tipo, salute, reddito, emarginazione, apprendimento". Tutto il gruppo dei consiglieri comunali e degli assessori fa sapere di volersi "mettere a completa disposizione di Cristina Amicucci in vista della prossima campagna elettorale e delle elezioni del 14 e 15 maggio". Sa.fe.