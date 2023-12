"Critiche inutili sullo sport: gestione virtuosa e capillare"

"Gestione fallimentare sullo sport? Al contrario, gestione virtuosa e capillare. Chi critica dalle opposizioni non considera anche i primi cinque anni di questa Giunta e interventi senza precedenti, intercettando le esigenze dei cittadini. Penso alla riqualificazione della piscina piuttosto che agli interventi nei campi sportivi e nei palazzetti. Li abbiamo toccati tutti". Così il sindaco Stefania Signorini, ieri, respingendo al mittente le critiche del capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara Marco Baldassini. Tra i lavori più attesi, quelli per la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani che sta iniziando a prendere forma: "Abbiamo aperto tanti cantieri – ha ricordato il sindaco – sui quali però hanno inciso l’aumento dei prezzi e le difficoltà nel reperire le materie prime. Ovvio che nella moltitudine, ci possa essere un cantiere che proceda più a rilento ma nessuno si è mai interrotto", ha garantito. E in effetti per lo storico stadio falconarese sono arrivate nuove risorse per "circa 100mila per la tribuna e altri 100mila per la pista di atletica", ha chiarito l’assessore Valentina Barchiesi. Fanno parte di un finanziamento da 270mila euro. L’amministrazione confida di completare i lavori "entro la fine della stagione sportiva: i contatti con la ditta d’appalto sono frequenti".