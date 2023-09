Criticità al Centro dialisi: "L’attività prosegue"

"Vogliamo rassicurarvi che l’attività del nostro Centro Dialisi proseguirà senza alcuna interruzione, a differenza di quanto precedentemente comunicato". Dall’annuncio dell’imminente chiusura, a partire dal primo ottobre.

All’annuncio che la struttura di via Lazio continuerà ad erogare regolarmente le prestazioni sanitarie, almeno per un anno. È cambiato il mondo, in senso positivo, per i pazienti dializzati del Centro Nephrocare di Falconara che, pochi giorni fa, si sono visti recapitare una nuova lettera dalla governance, stavolta ben più rassicurante dopo settimane di incertezze e timori. Sono stati decisivi, infatti, i contatti intercorsi tra le famiglie, le Istituzioni - sindaco Stefania Signorini e assessore regionale alla Salute Filippo Saltamartini in testa - e la stessa azienda.

Quest’ultima che, all’esito della proroga concessa dalla Regione Marche, avrà fino al 30 settembre 2024 per adeguare i locali non più conformi. "In precedenza vi avevamo comunicato che il Centro sarebbe stato chiuso a partire dal primo ottobre 2023, ma oggi abbiamo delle buone notizie da condividere con voi – ha scritto la Nephrocare -. Abbiamo appreso che la Giunta regionale sta attualmente valutando una delibera che prevede la proroga del termine per l’adeguamento ai requisiti stabiliti nel ‘Manuale di Autorizzazione per le strutture ospedaliere ed extra ospedaliere’. Questa proroga sposterebbe la scadenza dal 30 settembre 2023 al 30 settembre 2024".

L’azienda ha sostenuto che si tratta di "uno sviluppo estremamente positivo, perché ci permette di continuare a fornire i nostri servizi di dialisi senza interruzioni e di gestire con più calma le nostre interazioni con le Istituzioni. La vostra salute e il vostro benessere sono la nostra priorità assoluta, e questa proroga ci darà la tranquillità necessaria per continuare a prendervi cura nel modo migliore possibile". Seppure la situazione non sia ancora del tutto risolta. In un anno l’azienda dovrà adeguarsi o, in alternativa, individuare un’altra sede dove effettuare i trattamenti.

"La Regione e soprattutto i cittadini hanno interesse che la struttura possa proseguire la sua attività", aveva detto Saltamartini al Carlino. Oggi l’assessore viene ringraziato dai pazienti per le immediate risposte. "Abbiamo tirato un sospiro di sollievo – hanno detto i pazienti dializzati - e ricevuto un sostegno morale che ci aiuta e ci da la forza per andare avanti. Speriamo che in questo anno di proroga con la volontà delle Istituzioni interessate e della società privata Nephrocare si possano creare le condizioni per il rilascio di un accreditamento pluriennale al Centro Dialisi di Falconara".

Giacomo Giampieri