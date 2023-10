Crn accende i motori ibridi sugli yacht

Sostenibilità ambientale, nuova certificazione internazionale per il cantiere Crn di Ancona. Via libera al progetto Sustainable Powered Yacht (Yacht a propulsione sostenibile) risultato conforme ai requisiti normativi. Crn, lo storico cantiere specializzato nella progettazione, ingegnerizzazione e costruzione di super yacht fino a 90 metri, ha scritto un altro, importante capitolo dei suoi 60 anni di storia, con il conseguimento di un riconoscimento speciale per il Progetto SuP-Y. Dopo un anno e mezzo di lavoro congiunto in ambito di ricerca e sviluppo, Rina Services Spa conferma che il progetto Sustainable Yacht di Ferretti Group è idoneo per un corretto funzionamento e una facile gestione. Grazie al lavoro tra Ferretti Group Super Yacht Division, Weichai Power Science & Technology Division e Rina Services Spa, è stato possibile sviluppare un’architettura sostenibile che prevede l’installazione di un sistema di fuel cell innovativo a bordo di un super yacht Crn. La nuova tecnologia rappresenta un importante passo avanti verso la nautica del futuro, grazie a una soluzione che soddisfa tutti i requisiti normativi per garantire sicurezza a bordo. L’obiettivo era individuare un’architettura tecnica sostenibile con un’implementazione il più efficiente possibile di un sistema di Fuel Cell a bordo di un superyacht Ferretti Group. Entrambe le architetture sono dotate di un sistema di Fuel Cell PEM come fonte energetica alternativa, alimentate da idrogeno riformato da metanolo verde e ottimizzato per garantire livelli predefiniti di prestazioni e autonomia. Più giorni a pieno carico senza generatori diesel attivi e con la capacità di navigare in modalità a zero emissioni per diverse ore, in base alla velocità di crociera. Questo tipo di approccio abbatte notevolmente le emissioni totali, conformandosi ai più rigorosi standard ambientali.