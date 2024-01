Croce Rossa, concerto a San Pietro Apostolo

Concerto della Croce Rossa sabato (ore 17,30) alla chiesa di San Pietro Apostolo. Il presidente del comitato locale della Cri Francesco Bravi invita tutti i volontari e la cittadinanza al concerto della corale Brunella Maggiori, che si terrà nel giorno dell’epifania. "Il concerto – spiega Bravi - vuole essere un omaggio non solo al comitato di Jesi ma a tutta l’associazione della Croce rossa italiana e internazionale per la straordinaria opera umanitaria svolta in favore della popolazione fragile e sofferente in ogni Paese del mondo all’insegna della solidarietà, valore e principio rispettato e concretamente praticato anche dalla corale negli oltre trenta anni della sua attività". Gli artisti del coro, diretti dal Maestro Stefano Contadini, si esibiranno in canti natalizi della tradizione popolare e di autori contemporanei "nell’illusione – aggiunge Bravi - di poter rivivere il miracolo della notte di Natale del 1914 quando, a Ypres Saint Yvon, al canto Stille Nacht levatosi dalle trincee, i soldati tedeschi e inglesi, fino ad allora acerrimi nemici, deposero le armi e ritrovarono la loro umanità compiendo gesti reciproci di fraterna solidarietà".