Croce Rossa, grazie alle donazioni acquistati prodotti per i corsi

Il Natale è ormai passato ma i suoi effetti ancora no, almeno alla Croce Rossa di Osimo. Grazie alle donazioni ricevute l’associazione ha potuto acquistare prodotti fondamentali per i corsi di formazione aperti non solo a volontari e dipendenti ma anche alla popolazione. Con il ricavato raccolto con i prodotti solidali, i panettoni, i calendari 2025 e le calamite offerte dagli amministratori della pagina Facebook Osimo Speakers’ corner, la Cri Osimo ha potuto acquistare due trainer per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, un manichino mezzobusto che simula una persona in arresto cardiaco e due manichini lattanti con la stessa funzione, tutti e tre contenuti in un pratico borsone.

I nuovi presidi didattici sono fondamentali: sarà possibile continuare e aumentare l’offerta formativa dell’associazione con corsi di aggiornamento e abilitanti per volontarie e volontari e per i dipendenti ma soprattutto con corsi rivolti alla popolazione per diffondere le manovre salvavita adulto e pediatrico. Questo è uno degli obiettivi che la Croce Rossa porta avanti sul territorio, avere una popolazione pronta a rispondere alle emergenze: ne sono una dimostrazione anche i defibrillatori installati in punti strategici della città di Osimo in collaborazione con il Rotary Club.