Croce Rossa in piazza contro l’abuso di alcol e droga

Croce rossa in piazza per sensibilizzare contro l’uso di droghe e alcool che ancora troppo spesso – purtroppo – sono causa frequente di incedenti, talvolta mortali. Dal lunedì 1° maggio fino al giorno di San Ciriaco, la Croce rossa scenderà in piazza per sensibilizzare i cittadini. Il progetto – che avrà appunto luogo in piazza Cavour, dall’1 al 4 maggio – si chiama ‘No alcol, no drugs, no crash’ ed è svolto in collaborazione con il comando di polizia locale di via dell’Industria. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza sugli effetti che l’abuso di alcol e droga provocano alla guida e sui relativi rischi per la salute delle persone.