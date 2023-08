Croce Rossa: "Tarta Day" a Marcelli e Numana

La Croce Rossa, già presente a Numana con l’attività di assistenza in mare garantita dal Comitato di Ancona con idroambulanza e operatori Opsa ormai da diverse stagioni, oggi ripete l’evento già svolto il 26 luglio nell’ambito del ricco programma culturale e di intrattenimento del Comune. Assieme ai volontari di altri comitati della Croce Rossa di Loreto, Osimo e Jesi, in collaborazione con il Comitato regionale, danno il via alle 18 in piazza Miramare a Marcelli, al "Mass manovre salvavita". Dopo una breve dimostrazione della sequenza di rianimazione, seguirà la stazione pratica di addestramento con l’impiego di manichini "mini-Anne", in cui ciascun partecipante potrà riprodurre a specchio e in tempo reale, su indicazioni dell’istruttore, le manovre illustrate.

Oggi è anche un’altra grande giornata per la liberazione di una tartaruga curata dalla Fondazione cetacea nell’ambito dei partecipatissimi "Tarta day": la partenza è sempre alle 16 dal porticciolo di Numana alla volta delle Due Sorelle, accompagnati dai Traghettatori del Conero, dove il cetaceo tornerà a libero in mare. Il ritorno al porto è per le 18. L’ultimo appuntamento della stagione 2023 è fissato al 4 settembre, stesso posto e stessi orari.