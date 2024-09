Croce Verde in lutto: è morta a 50 anni Francesca Orlandoni

Giovedì Francesca Orlandoni ha lasciato questo mondo dopo una lunga malattia, a 50 anni. Amava la sua Castelfidardo lei, volontaria della Croce verde. Affezionatissima di Raffaella Carrà e tifosa dell’Inter, si è spenta all’ospedale di Osimo dove era ricoverata per una lunga malattia. Tante le persone che hanno partecipato ai funerali ieri nella chiesa di Sant’Antonio delle Fornaci. Come ultime volontà ha scelto di vestire, con orgoglio fino all’eternità, proprio la divisa della Croce Verde, un simbolo e segnale forte del suo amore e del suo impegno civico, per omaggiare quella che chiamava la sua seconda famiglia. Commovente il ricordo degli amici: "Francesca se ne è andata alla stessa maniera di come è vissuta: combattendo con tenacia il destino di una vita "in salita". Con caparbietà non ha mai mollato e nonostante le avversità ha mostrato coraggio di andare avanti. Tante battaglie e un carattere fiero e tenace, fino alla sconfitta di fronte ad un nemico che le ha portato via piano piano tutte le certezze di una vita "usuale" e serena. Sicuramente il suo viaggio terreno ha lasciato un segno, dimostrando che, nonostante le difficoltà, vale sempre la pena donarsi agli altri, che nel fare per l’altro ci si può riempire e ridare significato alla propria vita, che del bene materiale si può fare a meno.