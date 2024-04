Crociere, il porto di Ancona alla fiera di Miami

I porti di Ancona, Pesaro e Ortona e le loro potenzialità per le crociere vengono presentati al Seatrade Cruise Global di Miami, in Florida. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale partecipa in questi giorni alla più importante fiera mondiale del settore, che ospita 600 espositori di 120 Paesi, visitata da oltre 10 mila persone, per illustrare ai principali player internazionali le caratteristiche degli scali portuali di Marche e Abruzzo che accolgono questo traffico marittimo.

L’Autorità di sistema portuale è presente alla fiera nello stand di Assoporti “CruiseItaly”, dove sono raggruppati i porti italiani crocieristici presenti a Miami e che è stato inaugurato dal Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che ha sottolineato, nel suo intervento, l’importanza della presenza del sistema Italia al principale evento mondiale della crocieristica.

Il settore Promozione Adsp ha illustrato le specifiche degli scali di Ancona, Pesaro e Ortona, porte di accesso per i crocieristi ai territori delle due regioni. Ha incontrato diverse compagnie di navigazione interessate ai porti del sistema dell’Adriatico centrale, rappresentanti di altri scali e di imprese attive nel settore con cui c’è stato un confronto su come l’Adsp promuove, insieme ai territori di riferimento, le destinazioni del Centro Italia.