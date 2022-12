Crolla un pino, paura al Piano "Dovevano tagliarlo da mesi"

Crolla un pino secolare: schiacciate tre automobili, sfiorata la tragedia. Mancavano pochi minuti alle 22 quando ieri sera, in via Ascoli Piceno, si è sentito un boato e poi il rumore di vetri. Impressionante lo scenario che è apparso agli occhi dei primi residenti che si sono affacciati alle finestre e ai balconi di casa. Un albero enorme, alto almeno dieci metri, e dalla chioma gigante, è piombato a terra arrivando fino alla strada e sfiorando anche le case circostanti. Era uno degli alberi storici, all’altezza del civico 118, nel complesso popolare dell’Erap, prima del semaforo (a salire) che porta a piazzale Camerino. Il pino secolare faceva parte di sette-otto alberi in un’area verde che circonda le palazzine. Crollando a terra ha schiacciato tre automobili parcheggiate, fortunatamente con nessuna persona dentro. Nessun ferito ma i danni alle vetture sono ingenti. Difficilmente saranno recuperabili.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai pompieri, chiamati sul posto, di operare in sicurezza. I vigili del fuoco hanno constatato in primis che non ci fossero persone coinvolte. Poi hanno organizzato la rimozione del grosso albero per permettere la riapertura della via, un’arteria di collegamento tra il Piano e il quartiere di Posatora. Il grosso tronco è stato segato in più parti per essere tolto dalla sede stradale. Gli alberi di quel fazzoletto verde erano stati oggetto di controlli continui perché i residenti avevano notato movimenti alla base del tronco e le chiome erano inclinate. È da maggio scorso che davano problemi e i residenti avevano più volte chiesto l’intervento del Comune. I vigili del fuoco erano stati lì a verificare ma non erano stati riscontrati pericoli. Dopo il crollo ieri è stato avvisato l’Erap e i pompieri hanno effettuato il controllo delle altre piante, tutti pini secolari, presenti. Il lavoro è andato avanti per molto. Un residente, 60enne, dopo il crollo dell’albero ha avuto un malore, forse dettato dallo spavento, ed è stato soccorso dalla Croce Rossa. Non è grave. La zona dove il pino è crollato era stata puntellata, lato strada, con delle aste di legno, a tenere il muro perimetrale.

ma.ver.