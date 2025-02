Crolli al cavalcavia della Ricostruzione: lunedì si comincia

Da lunedì avranno inizio i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia della Ricostruzione dove si era verificato ad inizio febbraio il distacco di alcune parti di copriferro dalle strutture e il conseguente intervento dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco.

L’intervento, che riguarda una superficie di oltre 2.200 metri quadrati, consisterà nelle opere di picchettamento del copriferro ammalorato e nella installazione di reti antisfondellamento.

I lavori avranno la durata massima di sessanta giorni, salvo imprevisti e meteo permettendo. Per agevolare la viabilità e la fruizione del cavalcavia, i lavori procederanno gradualmente. Appena porzioni di strutture di impalcato verranno messe in sicurezza, queste ultime potranno essere riaperte alla sosta e circolazione veicolare.

L’importo dei lavori è di 113.452,80 e saranno eseguiti dalla ditta Unifor e sono finanziati con fondi Imu-Tasi per la messa insicurezza, proprio per garantire un intervento immediato.

"Abbiamo risposto tempestivamente programmando i lavori in tempi brevi visto che si tratta di un cavalcavia fondamentale per la città. Questa amministrazione cercherà di mettere mano in maniera significativa alla manutenzione di una struttura che risale al 1950 e che non ha mai subito alcun intervento manutentivo" afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini.