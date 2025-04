"Crolli lungo le sponde dell’Esino, sopralluoghi con la Regione"

Si è svolto giovedì "un sopralluogo congiunto dei tecnici comunali e regionali" lungo l’Esino, nei tratti in cui la piena ha provocato due significative erosioni delle sponde. Ne ha dato notizia ieri, a margine della conferenza sull’Imr, il sindaco Fiordelmondo. "Si tratta di ripristinare quel che è andato disperso – ha spiegato – e in questo abbiamo bisogno dell’intervento della Regione. Il percorso sembra avviato e i colloqui stanno determinando una collaborazione importante", ha aggiunto Fiordelmondo.

Proprio giovedì, il Comune, guardando a Palazzo Raffaello aveva richiesto un intervento per messa in sicurezza. Conseguenza delle copiose piogge del weekend che hanno ingrossato il fiume e provocato due erosioni delle sponde, a meno di mezzo chilometro dal nuovo ponte San Carlo. In un caso, l’Esino ha cancellato la pista ciclabile, mentre nell’altro ha lambito una strada comunale.

"Dobbiamo intervenire il prima possibile. Il compito è di allinearci tra Enti – ha concluso il sindaco – affinché venga ripristinata la sponda nella sua interezza, perché sennò si rischia di avvicinarsi troppo agli abitati che sorgono in prossimità" del fiume.