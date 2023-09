Crolli su piazza Roma: "Il nostro negozio recintato. Non si può lavorare così"

Ingabbiati in un recinto di legno per quattro mattonelle che si sono staccate dal muro. Così si è ritrovata l’Ottica Manna di piazza Roma, uno dei negozi più grandi e più riforniti di occhiali della città, appena rinnovato e ingrandito. Mercoledì pomeriggio sono venuti i tecnici del Comune per mettere le transenne, a sicurezza dei pedoni, coprendo tutte e cinque le vetrine dell’attività. "Le piastrelle sono cadute per la scossa di terremoto della mattina – spiega Michele Manna, titolare dell’attività – e dal palazzo qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco. Nel pomeriggio ci siamo ritrovati così, con le transenne che sembrano quelle di un recinto per animali. Capiamo la sicurezza ma vorremmo anche poter essere tutelati per il nostro negozio, insomma cinque vetrine su cinque sono ormai invisibili. Siamo recintati su tutti i lati, sulla piazza e su corso Mazzini".

Mercoledì mattina i pompieri sono arrivati in piazza Roma per controllare lo stato della facciata dopo che i residenti avevano notato queste cinque piastrelle che coprono l’intera palazzina sbriciolate a terra. La facciata e il cornicione erano stati già oggetto di controllo da parte dell’amministrazione di condominio ad agosto, con una ditta che aveva operato con una impalcatura aerea per testare le parti pericolanti e assicurarsi che non creassero problemi. "Auspichiamo che si possa trovare una soluzione per non oscurare la nostra attività – chiede Mamma – blindarci su tutti i lati ci sembra un po’ troppo. A fine settembre abbiamo anche degli eventi in programma e non sapremmo come farli così come ci hanno confinati"

Sul lato di corso Mazzini è stato chiuso anche una parte di marciapiede. L’attività ha garantito un passaggio centrale per entrare ed è regolarmente aperta. Il colpo d’occhio che si ha per il negozio e per la storica piazza però non è affatto gradevole. La palazzina conta circa una ventina di appartamenti ed è stata ricostruito dopo la seconda guerra mondiale, a fine anni ‘40, più di 80 anni fa. L’amministratrice di condominio si è subito attivata per risolvere il disagio. "Aspettiamo l’ordinanza che ci invierà il Comune per l’esecuzione dei lavori – spiega Cinzia Hinna – con i tempi indicati che di solito sono entro 90 giorni. Si tratta di rifare la facciata, dove in parte siamo già intervenuti con una ditta che a questo punto richiameremo. I mattoncini oggetto del cedimento non si trovano più quindi verranno solo disegnati. L’intervento verrà fatto con una impalcatura aerea. Farò fare un preventivo che poi verrà portato in assemblea ai condomini per deliberarlo. La problematica di Manna verrà risolta quanto prima, con una impalcatura solo su quei lati in modo da liberare le vetrine".