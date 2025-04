"Crollo a Palazzo Censi, dopo mesi il nulla"

Lo scorso settembre si era verificato il cedimento di una porzione relativa all’ala est di Palazzo Censi ad Ostra. A distanza di sei mesi, nessun intervento è stato eseguito nell’edificio che si trova nella centralissima piazza dei Martiri, a due passi dal Municipio. Il cedimento era avvenuto nonostante le numerose segnalazioni di incuria che avevano riguardato una parte dell’edificio. I cittadini chiedevano allora che venisse almeno indicato un percorso di recupero per quella che è una costruzione di pregio e che andrebbe preservata.

"Ho segnalato il suddetto crollo al responsabile dell’Ufficio Tecnico di Ostra il quale mi ha risposto che aveva più volte sollecitato l’Ast a intervenire. Ma nessuno aveva mai risposto – scrive un cittadino – vorrei fare presente che sotto il tetto crollato c’è una scalinata inagibile. Ora chiedo ai responsabili dell’Ast: ‘se per esempio questo crollo fosse avvenuto in un palazzo adiacente al Comune di Senigallia come vi sareste comportati?’"

Una provocazione nella speranza che qualcuno possa intervenire con un progetto di recupero in modo da poter restituire una struttura storica agli occhi di cittadini e turisti. Nel corso degli anni sono state numerose le segnalazioni effettuate nella speranza di co-progettare un percorso che preveda il recupero dell’intero edificio.