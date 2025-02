Crollo del controsoffitto, riapre una parte della Giovanni Paolo II

Il sindaco Ghergo, ieri, ha disposto la revoca parziale del divieto d’accesso alla scuola secondaria di primo grado Giovanni Paolo II, chiusa il 29 gennaio a seguito del distacco di una porzione del controsoffitto. Le operazioni di verifica e gli interventi di messa in sicurezza hanno permesso di accertare che il primo piano dell’edificio non presenta problematiche strutturali e può essere reso nuovamente accessibile agli studenti e al personale scolastico. Restano interdetti gli spazi al piano terra, dove i lavori di ripristino sono ancora in corso.

Per questo motivo, da oggi tutti gli alunni rientreranno in sicurezza in presenza, con ingresso consentito esclusivamente da Via Veneto e dal parcheggio posteriore di Viale Zonghi. L’unica classe che occupava un’aula al piano terra sarà temporaneamente trasferita al primo piano, per garantire la continuità didattica.

L’Amministrazione continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, fornendo aggiornamenti sulla riapertura completa della scuola. Il sindaco Daniela Ghergo esprime soddisfazione: "E’ stata una corsa contro il tempo per assicurare a tutti gli alunni di tornare in classe in condizioni di sicurezza. La sinergia tra i tecnici comunali, le imprese incaricate e la dirigenza scolastica, ha consentito di ottenere questo risultato". L’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Vergnetta aggiunge: "L’intervento è stato eseguito con la massima rapidità per garantire il rientro in sicurezza di tutti gli studenti. Proseguiremo con il monitoraggio e il completamento dei lavori al piano terra fino al pieno ripristino degli spazi scolastici".