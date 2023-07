Crollo di un grosso pino a Loreto: auto in sosta sfiora la tragedia

E’ stata sfiorata la tragedia ieri mattina a Loreto. Sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento osimano in via Buffolareccia per un grosso pino caduto sulla strada.

L’albero è finito sopra a un’auto in sosta. Il rumore è stato forte e sordo, udito distintamente dai residenti.

Sul posto si è precipitata la squadra dei pompieri di Osimo appunto supportata dal personale dalla sede centrale di Ancona che è arrivato con l’autogru. I vigili hanno tagliato la pianta liberando la strada al passaggio delle auto.

Hanno impiegato tutta la mattina per eseguire l’intervento. Per miracolo nessuno è rimasto coinvolto, la macchina non aveva alcun occupante all’interno e non c’era alcun pedone in quell’area. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale di Loreto per regolare la viabilità che, inevitabilmente, ha subito pesanti ripercussioni. La zona infatti è ad alta concentrazione di esercizi commerciali oltre che di abitazioni e a quell’ora era molto trafficata.