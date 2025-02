Crollo, la scuola riaprirà la prossima settimana

Dopo la caduta del controsoffitto, l’impresa specializzata in verifiche statiche ha completato le verifiche tecniche nella scuola secondaria di primo grado "Giovanni Paolo II" a Fabriano, redigendo la perizia e indicando le prescrizioni necessarie per garantire la piena sicurezza dell’edificio. Sulla base delle indicazioni ricevute, i lavori di adeguamento sono già stati affidati ad un’impresa esterna e sono iniziati, garantendo così la necessaria celerità. I lavori riguardano interventi mirati alla messa in sicurezza degli spazi. Si tratta di operazioni di natura non complessa che richiederanno alcuni ulteriori giorni di chiusura dell’istituto, consentendo così la riapertura della scuola nel più breve tempo possibile, entro la prossima settimana.

Il sindaco e gli Assessori seguono costantemente l’evolversi delle operazioni e sono in contatto con la direzione scolastica per garantire un ritorno in aula in condizioni di totale sicurezza. "L’attenzione verso la sicurezza degli edifici scolastici è una priorità. L’evento verificatosi è stato un caso eccezionale, legato a condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che ha reso necessario un intervento di verifica esteso a tutto l’edificio. Ora abbiamo un quadro chiaro della situazione e possiamo procedere rapidamente con gli adeguamenti richiesti, così da permettere agli studenti di rientrare in aula in totale sicurezza. L’obiettivo è garantire agli studenti e al personale un rientro sereno e in totale sicurezza", dichiara il sindaco Daniela Ghergo. "Stiamo al lavoro per riconsegnare la scuola in tempi rapidi per evitare ulteriori disagi a famiglie e ragazzi", aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Vergnetta. Massima attenzione anche al cantiere della scuola primaria "Mazzini": "I lavori non sono proceduti con la tempistica indicata dall’impresa assegnataria e questo determinerà lo slittamento dell’apertura. Il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice hanno comunicato che i lavori del plesso A saranno completati entro il 7 marzo – continua Vergnetta -. A fronte di tale comunicazione l’amministrazione ritiene di poter riconsegnare la scuola entro il 15 marzo. In questi giorni abbiamo provveduto a riorganizzare le attività necessarie, avviando le dovute interlocuzioni con l’istituto scolastico e riallineando la gestione dei trasporti, dell’assistenza a bordo e a terra dei ragazzi fino alla proroga del contratto di affitto con il seminario vescovile, proroga che questa mattina è stata concordata con il Vescovo fino al 31 marzo. Le lavorazioni hanno richiesto più tempo del previsto e le cui motivazioni addotte per il ritardo saranno valutate nelle sedi opportune senza lasciare inattuata alcuna azione rispetto agli obblighi contrattuali dell’impresa".