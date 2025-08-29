Crollo per la nevicata, risarciti 13 anni dopo

Tredici anni dopo quel crollo nel pieno della grande nevicata del 2012, arriva il conto: 156.921 euro di risarcimento ai condomini di via San Germano, dichiarata inagibile quando il terreno sotto la palazzina cedette per colpa del cantiere confinante.

È la cifra stabilita dal tribunale di Ancona, che ha condannato in solido committente, imprese e direttore dei lavori. La sentenza, firmata dal giudice Lara Seccacini e depositata il 26 agosto 2025, chiude una vicenda che nel febbraio 2012 fece vivere settimane da incubo a tredici famiglie, tra cui anziani: cortile sprofondato, fondazioni scoperte, sgombero immediato in pieno gelo, con la neve che paralizzava le Marche. Un esilio forzato durato tre mesi e mezzo, tra case di parenti, affitti improvvisati e spese extra.

Il dispositivo entra nel dettaglio: 88.726 euro per ripristino e spese tecniche e legali, 41.982 euro per il mancato godimento degli appartamenti, 6.563 euro per alloggi e utenze, più 1.050 euro a testa per i condomini a titolo di danno non patrimoniale e ulteriori 6mila euro a chi perse l’uso del garage.

Una dinamica già chiarita in sede penale: impresari e direttore dei lavori vennero condannati per crollo colposo, con una provvisionale di 5mila euro a ciascuna parte civile. La Cassazione, nel 2022, confermò il verdetto, mentre le violazioni urbanistiche si persero per prescrizione. Ora il civile ha tradotto quel giudizio in un risarcimento effettivo.

Il giudice ha ricostruito i punti chiave: paratia di pali realizzata al ribasso rispetto al progetto, scavi più profondi del consentito, vigilanza assente nonostante le prime crepe e un’ordinanza comunale di sospensione lavori. Evento prevedibile e prevenibile, è scritto nella decisione.

C’è spazio anche per il capitolo assicurativo: la compagnia dovrà coprire il direttore dei lavori entro i limiti di polizza (massimale un milione, franchigia 2.500 euro), respinte le eccezioni che volevano tagliar fuori i danni non patrimoniali. Quanto alle spese di lite, i convenuti pagheranno tre quarti dei quasi 42mila euro liquidati, oltre oneri e Iva. E non va dimenticato il sequestro conservativo da 154mila euro disposto in corso di causa: una misura che oggi garantisce la concreta esigibilità della condanna.

Morale? Il "risparmio" di cantiere è diventato un salasso giudiziario. Per chi costruiva, ma anche per le famiglie che hanno dovuto sopportare gelo, disagi e tredici anni di battaglie legali.