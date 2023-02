"Cronisti in classe", riparte l’avventura nelle scuole

I ‘piccoli giornalisti’ tornano al lavoro. Sta per iniziare infatti un’altra edizione di ‘Cronisti in classe’, l’iniziativa del Resto del Carlino che ogni anno vede impegnati gli studenti delle scuole medie (e anche elementari) della provincia in un vero e proprio ‘campionato di giornalismo’. La prima pagina della nuova edizione uscirà martedì prossimo. Sarà la prima di una lunga serie che si concluderà a maggio, con la proclamazione della scuola vincitrice e delle altre due che saliranno sul podio.

Quest’anno partecipano all’iniziativa otto scuole: la Conero e la Pascoli di Ancona, la Borsellino di Jesi, la Pascoli di Monteroberto, la Leopardi Borgo di Osimo, la Fagnani e la Marchetti di Senigallia e la Leopardi di Arcevia.

Lo scorso anno a vincere è stata la scuola ‘Paolo Borsellino’ di Jesi, seguita dalla Pascoli di Ancona e dalla Fagnani di Senigallia.

L’iniziativa come sempre ha dei partner che la sostengono, ovvero la Confartigianato, Api Raffineria di Ancona, la Camera di Commercio di Ancona, e la CE.DI Marche. Il meccanismo dei campionati è quello ormai consolidato da lungo tempo.

Per due volte alla settimana sul Resto del Carlino sarà pubblicata la pagina di una delle scuole partecipanti ai campionati.

Gli articoli sono scritti dai ragazzi, con il naturale coinvolgimento degli insegnanti per indirizzarli e consigliarli, che avranno così l’opportunità di veder pubblicati i propri ‘pezzi’ su un giornale letto da migliaia di persone. Naturalmente ‘Cronisti in classe’ non ha una finalità strettamente competitiva.

Come si ricordava, ci sarà un podio con i tre vincitori, ma l’obiettivo dell’iniziativa è spingere i ragazzi a diventare osservatori critici della realtà, dandogli la possibilità di sperimentare un lavoro affascinante, che per qualcuno di loro potrebbe anche diventare una professione nel futuro.