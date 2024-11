"Crooning-Teatri Italiani", il tour di Mario Biondi arriva a Senigallia

Dopo l’eccezionale evento live del 14 settembre al Teatro Antico di Taormina, è appena partito il tour ‘Crooning - Teatri Italiani’ di Mario Biondi, con cui il progetto ‘Crooning Undercover’ raggiunge i 110 concerti in tutto il mondo nel biennio 2023-2024. Il cantante dalla voce inconfondibile questa sera (ore 21) sarà al Teatro La Fenice di Senigallia, per un evento organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Vivaticket (info 0859047726 e www.besteventi.it).

Il progetto live dell’artista è stato declinato in vari modi. Nel precedente tour teatrale è stata proposta una formazione orchestrale di 19 musicisti senza amplificazione, per esaltare la purezza del suono degli strumenti e la sonorità dei teatri oltre alla stessa voce di Biondi. Una sfida vinta dal punto di vista musicale e molto apprezzata dal pubblico (è stato registrato il sold-out in tutte le città in calendario). L’Orchestra è stata riproposta ed ampliata a 34 elementi in occasione della recente ‘Crooning Special Night’ a Taormina, un evento unico a cui hanno preso parte 16 ospiti nazionali e internazionali, tra cui Gregory Porter, Rumer e Fabrizio Bosso.

Nei molti concerti all’estero (47 show in 23 paesi tra 2023 e 2024) Biondi si è esibito con la sua storica band di 6 elementi, a cui negli ultimi due tour estivi in Italia si sono aggiunti un violino e un corno francese. In questo nuovo capitolo Mario Biondi proporrà uno spettacolo elegante ed essenziale, calandosi in un’atmosfera più intima e raccolta, accompagnato sul palco da un trio inedito: Elisabetta Serio al pianoforte, Aldo Capasso al basso e contrabbasso e Francesca Remigi alla batteria. Una scelta che nasce da un incontro in un contesto davvero speciale e caro all’artista.

"L’incontro fra me ed Elisabetta Serio è avvenuto in occasione dell’ultimo tour di Pino Daniele nel 2014, quando ho avuto l’onore di essere ospite in diverse date – racconta Mario Biondi -. Elisabetta era la pianista di Pino, e già all’epoca ci eravamo promessi che avremmo collaborato in futuro, negli anni siamo rimasti in contatto e di recente è nata l’idea del trio per il mio tour nei teatri. Ci siamo confrontati a lungo e insieme abbiamo individuato anche gli altri due componenti, Aldo Capasso e Francesca Remigi". Con questa nuova formazione Biondi andrà ad arricchire e rinnovare ulteriormente il proprio repertorio live, proponendo nuovi brani e i suoi maggiori successi.