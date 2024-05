Cucciola di Okapi, la piccola Vittoria ha iniziato a giocare e correre nel prato

Primi passi nell’area esterna del reparto per Vittoria, la cucciola di Okapi venuta alla luce al Parco Zoo Falconara nello scorso mese di marzo. Sotto l’occhio vigile di mamma Elani, la piccola ha infatti iniziato a giocare e correre nel prato. Si tratta del primo esemplare di Okapi femmina nato in Italia. Un fiocco rosa che è arrivato a due anni di distanza dal suo fratellino Italo, il primo esemplare nato nello Stivale e che, a breve, sarà trasferito quindi al Tierpark di Berlino. Un bel primato per il Parco Zoo.