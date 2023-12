Cuccioli abbandonati. Scattano due denunce

Cani tenuti tra gli escrementi e nove cuccioli abbandonati: denunciati due jesini. L’operazione della polizia locale in un’abitazione nel quartiere Prato è scaturita da un esposto e ha portato a scoprire una situazione igienico-sanitaria di forte degrado, con escrementi un po’ in tutta casa, soprattutto nella stanza dove era rinchiuso uno dei due cani presenti.

In casa una donna di 56 anni e un uomo di 41 anni, entrambi jesini, i quali sono stati stati diffidati alla pulizia degli ambienti. Informato il servizio veterinario, dopo un paio di giorni, questi ha registrato lo stesso stato di degrado riscontrato dagli agenti. Il veterinario ha accertato anche che uno dei due animali aveva in realtà partorito da poche settimane.

Alla richiesta degli agenti dove fossero i cuccioli, i due non sapevano fornire risposte. In realtà, tre settimane prima la donna aveva chiamato la polizia locale dicendo di aver appena portato al canile comunale di via Zanibelli nove cuccioli di cane trovati, abbandonati in zona Moreggio, dal suo compagno attirato dai guaiti provenienti da alcune ceste. Acquisite tutte le informazioni, gli agenti hanno ricostruito come si fossero verosimilmente svolti i fatti il giorno dell’abbandono e denunciato i due per abbandono di cuccioli di cane e per detenzione di altri cani in condizioni incompatibili con la loro natura.